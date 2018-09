Verão 2018: Segundo mais quente desde 1947

Com uma temperatura média de 20,1°C, o verão deste ano foi o segundo mais quente observado pela estação meteorológica do Findel, desde 1947. O verão de 2003 continua a ocupar o primeiro lugar com uma média de 20,5°C.

O mês de junho de 2018 aparece na quarta posição dos meses de junho mais quentes, com uma média de 18,2°C.

Com uma temperatura média de 22,1°C, o mês de julho deste ano foi o segundo mês de julho mais quente desde que há registo. Em primeiro lugar, está o mês de julho de 2006, com uma temperatura média de 23,5°C.

Já agosto deste ano ficou-se pelo quarto lugar com uma temperatura média de 19,9°C.

Redação Latina