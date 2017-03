Viagens dos deputados custaram quase 240 mil euros em 2016

Os deputados efetuaram 209 viagens ao estrangeiro em 2016. Essas deslocações custaram 239 mil euros ao erário público.

De acordo com o relatório publicado no ‘site’ do Parlamento (chd.lu), nessas despesas estão incluídas as 70 deslocações dos funcionários parlamentares que acompanharam os deputados nas respetivas viagens.

Se somarmos os 88 mil euros gastos em quartos de hotel, chega-se a um total de 327 mil euros.

O trabalho dos deputados não se limita ao território nacional, já que são membros de 11 delegações internacionais e trabalham também no estrangeiro, como por exemplo, nas assembleias parlamentares do Conselho da Europeia ou da NATO.

