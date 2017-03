A vida de Pharrel Williams vai parar ao cinema

A vida de Pharrell Williams contada em musical do grande ecrã será uma realidade. O músico será o produtor do filme que contará a sua biografia.

‘Hidden Figures’ foi o filme em que Pharrell se estreou enquanto produtor, e após o sucesso com nomeação em três categorias dos Óscares, o músico produtor quer continuar a trabalhar no mundo do cinema.

Recentemente, a ’20th Century Fox’ recebeu uma proposta em tom de sinopse de uma nova produção com o carimbo do cantor. A ideia é relatar a história da vida de Williams num musical.

Segundo informações dos bastidores, a metragem deverá centrar-se nos tempos de infância do musico passados em Virginia Beach, nos Estados Unidos.

Embora ainda em fase de pré-produção, já é conhecido o título da vindoura longa-metragem: ‘Atlantis’.

