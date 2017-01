Vídeos mais vistos, globalmente, em 2016

Quanto aos vídeos de caracter geral, e em termos acumulados, o Youtube registou 550 milhões de visualizações. Mais números: no total foram mais de 25 milhões de horas a ver vídeos na plataforma e, ainda, 40 milhões de subscritores entre os canais do Top 10 de vídeos gerais. 1 – Adele Carpool Karaoke. A cantora britânica está em primeiro lugar fora do Top musical. O vídeo do programa “The Late Late Show” foi o mais visto em todo o mundo, contando com mais de 135 milhões de visualizações.

2 – Pen-Pineapple-Apple-Pen/PIKO-TARO. O comediante japonês ficou em segundo lugar com o vídeo Pen-Pineaple-Apple-Pen. A música apareceu em agosto e rapidamente tornou-se viral.

3 – What’s inside a Rattlesnake Rattle? Sempre se perguntou como é que a cascavel faz aquele som com a ponta da cauda? Parece que não está sozinho nessa dúvida, até porque o vídeo onde mostram o interior dessa zona da cobra foi o terceiro mais visto em todo o mundo.