Vigésimo aniversário do Eurogrupo celebrado em Senningen

Os 19 ministros das Finanças dos países que têm o euro como moeda estiveram hoje reunidos no Luxemburgo. Em causa, o vigésimo aniversário do Eurogrupo.

Foi a 4 de junho de 1998 que os ministros da zona euro se reuniram pela primeira vez, no Castelo de Senningen. Um grupo presidido na altura pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker (atual presidente da Comissão Europeia) e que agora é liderado pelo ministro português Mário Centeno.

Foi lá, no Castelo de Senningen que as duas décadas de existência do Eurogrupo foram assinalas. Um momento que fica registado para História com uma placa comemorativa hoje desvendada no castelo.

Nos discursos alusivos à efeméride, o ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, considerou que “a moeda única é um dos projetos de integração política e económica de sucesso na História do continente europeu”.

Por sua vez, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, sublinhou a importância de reforçar a “arquitetura da zona euro”.

Redação Latina (foto: Charles Caratini)