Violência doméstica: Polícia chamada a intervir 715 vezes em 2017

Ao longo de 2017, a polícia foi chamada a intervir 715 vezes em casos de violência doméstica. Segundo o balanço anual da polícia contaram-se menos 74 intervenções, face a 2016.

Em queda estão também os casos em que o agressor é expulso do domicílio. No ano passado, houve 217 expulsões, menos 37 do que em 2016. Mesmo assim, em cerca de 15 casos a medida de afastamento da residência foi violada.

O relatório da polícia mostra também que ao longo do ano passado houve quatro violações, sete tentativas de assassínio e uma de homicídio.

Em 70 casos, as vítimas de violência doméstica sofreram ferimentos que as incapacitaram para o trabalho, 203 foram alvo de ameaças e 206 de difamação.

Redação Latina