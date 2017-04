Visita de António Costa começa com boa disposição

O primeiro-ministro português, António Costa, chegou esta manhã ao Luxemburgo, para a sua primeira visita oficial ao Grão-Ducado, na qualidade de líder do Executivo.

Costa foi recebido com honras militares na praça Clairefontaine, na cidade do Luxemburgo, onde também estiveram presentes vários membros do Governo luxemburguês.

Depois foi recebido, em audiência, pelo Grão-Duque Henri. À saída do Palácio, depois da audiência com o soberano, António Costa, fez questão de cumprimentar algumas crianças que aguardavam em frente à residência oficial do soberano.