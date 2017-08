Vítor Baía e Robert Pires vêm ao Luxemburgo jogar teqball

O ex-guarda-redes português Vítor Baía é um dos vários antigos futebolistas de renome que vem ao Luxemburgo, no dia 30 de setembro, fazer uma demonstração de teqball.

O teqball é um desporto recente, praticado numa mesa multiusos, que se adapta à pratica de futebol, voleibol, ténis, andebol e ténis de mesa.

Entre as outras velhas glórias do futebol mundial, destaque para as presenças de Christian Karembeu, Mustapha Hadji, Robert Pires e William Gallas, sem esquecer o luxemburguês Roby Langers.

O evento vai ter lugar no pavilhão multiusos Atert Bertrange.

Redação Latina