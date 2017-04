Vivemos tempos de incertezas!

É verdade que há certezas piores que incertezas mas, as aquelas que orbitam em torno do nosso azarado mundo, fazem-nos recear a pior das certezas.

Nunca poderia ter estado de acordo com a existência do muro de Berlim e a guerra fria que ele simbolizava mas, a sua derrocada, não deu lugar ao fim dos muros entre os seres humanos e à sã convivência que esteve na origem do seu desmantelamento.

Ninguém me convenceu que, fazer dos EUA os polícias do nosso planeta, permitiria evitar mais guerras e conflitos, ou acabar com os existentes que, não só continuaram e se agudizaram, como serviram de inspiração a novas guerras fratricidas.

Há muito que perdi a esperança de que a Europa pudesse assumir-se mundialmente como o baluarte dos valores humanistas que, durante décadas, alimentaram o sonho de desenvolvimento cultural das suas sociedades, antes se transformou num viveiro de oportunistas políticos e económicos, dispostos a deixar secar a árvore da esperança que nos uniu.

Tenho sérias reservas sobre o comportamento futuro dos chineses, desde que decidiram “saltar” a muralha da China e envolver-se na partilha dos negócios e da política internacional, apenas lhes atribuo cautelosamente a paciência de Confúcio, na análise das questões em que se envolvem, na expectativa que possam assumir o papel de árbitro, “esquecendo” alguns dos seus interesses imediatos.

Olho apreensivo para a Rússia, as suas reivindicações territoriais e a sua introdução directa em todos os conflitos mundiais, sob o disfarce de uma competição que esconde o tabu saudosista do velho império, muito patente na forma e acção dos seus militares.

É desesperante assistir à selvajaria mortífera que abala Africa, Paquistão, Egipto, Afeganistão, Síria, Iraque, Europa e tantas outras partes do mundo que, sob a capa de um conflito inter-religioso, não passa de uma tentativa de regresso a um esclavagismo, ao serviço de novos senhores da guerra.

Receio o novo Mustafá turco, Erdogan, também ele saudosista de um velho império regional, a concretizar-se à custa de um golpe palaciano, que lhe permitiu fazer uma autêntica depuração entre os seus opositores e serviu de rampa de lançamento para um referendo que, ao que parece, lhe aumentou desavergonhadamente o seu poder e o receio provocado pelas suas recentes palavras: “Nós não estamos aprisionados em 780 mil metros quadrados, uma vez que a nossa fronteira física e as nossas fronteiras do coração são diferentes”!…

O mundo está preocupado com o versátil inquilino da Casa Branca e as atitudes contraditórias e tantas vezes incongruentes com as suas próprias declarações, qual cow-boy americano possuidor de uma mentalidade “chico-esperto”, mas detentor do botão vermelho capaz de iniciar uma guerra que sabe como começa, mas não sabe como acaba, com ele e…connosco!

Ninguém duvida do perigo da existência de um louco norte-coreano, detentor da bomba nuclear que, através do endeusamento da sua figura, passa a vida a “drogar” a sua população contra os inimigos do seu sistema, como incentivo a esquecerem-se da sua própria pobreza e a admitirem como natural a riqueza da sua nomenclatura, enquanto se preparam energicamente para a guerra que lhes dará a “felicidade eterna”!

Estou a ser pessimista? Não,… porque não disse tudo!

A minha geração, à excepção das guerras coloniais portuguesas onde muitos portugueses sofreram sem saber porquê, tem ainda memórias frescas da Segunda Guerra Mundial e dos relatos que ouviu dos seus avós sobre a carnificina da Primeira Guerra e viveu meio século numa paz podre, com problemas latentes e não resolvidos convenientemente.

O facto é que, os factores que germinaram nos espíritos dos fazedores das guerras: rivalidades, negócios, domínios, “históricos” direitos e cultos de personalidade, não se esbateram com um elevado período de acalmia que, afinal, apenas foi aparente.

Confiámos que essa memória se mantivesse viva, nos novos e velhos dirigentes das nações, valorizando a diplomacia e os consensos, na resolução dos problemas mundiais.

Mas, o relativo período de bem-estar para muitos utentes do planeta (nem todos…), não parece ter prevalecido sobre o carácter bélico de outros e sobre as diferenças de percepção da história dos povos, enclausurados em diferentes etapas do seu desenvolvimento cultural, social, político e económico.

Gosto pouco de evocar a esperança, como factor de desanuviamento entre uns e outros. Vivemos tempos de incertezas e eu prefiro algumas certezas mas, essas…, não as tenho!





Luis Barreira