Vocalista dos Deftones partiu pé em concerto mas continuou

O concerto ia embalado quando Chino Moreno, vocalista dos Deftones saltou do palco e acabou por partir um pé.

O espetáculo, que decorria no festival Groezrock, ainda ia no início quando o episódio aconteceu mas Chino ainda conseguiu chegar o fim do concerto, com a banda a não defraudar os fãs que ali estavam para assistir ao rock pesado dos Deftones.

Mais tarde, através do Facebook, a banda veio explicar que o pé partido de Chino o obriga a “ficar a descansar nos próximos dias”, o que implica o cancelamento do concerto em Colónia, na Alemanha.