O vocalista da banda HMB, Héber Marques, voltou a ser pai esta segunda-feira (20/03).

Foi o próprio quem fez questão de tornar o momento público publicando um vídeo no seu Instagram.

“Pai pela segunda vez. O meu coração está cheio de amor e gratidão a Deus! Mais um ano abençoado”, foi esta a legenda do vídeo – que pode ver em baixo – onde revela alguns pormenores do nascimento do pequeno Lucas.