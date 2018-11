Voleibol: Sporting no caminho do Fentange

O Sporting recebe o VC Fentange do Luxemburgona próxima quarta-feira, dia 7, no pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a primeira mão da segunda eliminatória da Challenge Cup de voleibol.

Campeões portugueses ao fim de 24 anos, os leões, treinados por Hugo Silva, disputam a segunda mão no Luxemburgo, frente aos comandados de Dragan Vujovic, no dia 14 de novembro, no pavilhão multiusos de Hesperange.

Teoricamente os leões são favoritos neste duplo confronto com os luxemburgueses.

Quem passar a eliminatória, vai medir forças com os bielorrussos do Stroitel Minsk nos 16 avos-de-final.

Redação Latina (Foto: Volleyball Club Fenteng/Facebook)