Voo da Luxair com destino ao Porto com mais de cinco horas de atraso

O voo desta quinta-feira da Luxair com destino ao Porto tem mais de cinco horas de atraso.

O avião, com número de voo LG-3769, devia ter descolado do aeroporto do Findel às 06:00 desta quinta-feira, mas às 11:00 ainda não tinha levantado voo.

De acordo com a companhia aérea luxemburguesa, o atraso deve-se a um problema técnico no aparelho. A peça avariada, que a companhia não tinha em stock, teve de vir de Frankfurt.

A Luxair prevê, agora, que o avião parta do Findel por volta das 12:00.

Redação Latina