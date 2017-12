Voos cancelados no Findel devido ao mau tempo

Há registo do atraso de 15 voos e do cancelamento de outros oito, no aeroporto do Findel. Uma situação que se deve ao mau tempo.

A queda intensa de neve levou mesmo as autoridades aeroportuárias a encerrarem a pista, entre as 13:00 e as 16:30, na tarde desta quarta-feira.

Foram anulados oito voos com partida do aeroporto nacional. Em causa, os voos com destino a Roma, Frankfurt, Barcelona, Veneza, Munique, Amesterdão e Zurique.

Outros oito voos com chegada prevista esta tarde ao Findel não chegaram a descolar.

