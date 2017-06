‘VW Dieselgate’: Apenas 30 membros da ULC avançaram para tribunal (C/ÁUDIO)

Apenas um terço dos cerca de 31 mil consumidores afetados pelo escândalo dos motores fraudulentos da Volkswagen no Luxemburgo tem a situação resolvida.

Bob Schmit, conselheiro da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) para os assuntos europeus, falou à Rádio Latina sobre o caso e queixou-se da inércia de alguns lesados, que estão “chateados” mas que não passam à ação. A ‘ação’, diz Bob Schmit, é levar a Volswagen a tribunal.

Bob Schmit refere os exemplos de Itália e Bélgica onde milhares de pessoas avançaram para tribunal. Por cá, entre os membros da ULC, só chegaram à justiça três dezenas de casos. Schmit não esconde a frustração face a um número de queixas insuficiente para pressionar o fabricante automóvel.

O conselheiro da ULC para os assuntos europeus diz que este caso vai muito além da Volkswagen. Condenar a construtora é do interesse de todos, diz Bob Schmit, ascrescentando que se trata, também, de protestar contra a atitude das grandes multinacionais.

No polémico caso, conhecido como ‘VW Dieselgate’, foram lesados cerca de 31 mil consumidores no Luxemburgo, que adquiriram veículos da marca Volkswagen, entre 2009 e 2012, com motores fraudulentos. Apenas um terço terá a situação resolvida.

