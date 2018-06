Wahl é a comuna com a maior proporção de luxemburgueses

Nas vésperas da Festa Nacional luxemburguesa, que se celebra no sábado, o Instituto Nacional de Estatística (STATEC) divulgou uma série de dados sobre os luxemburgueses.

O boletim do STATEC revela, por exemplo, que os luxemburgueses tendem a estar mais presentes nas comunas ditas rurais do que nas urbanas. É na autarquia de Wahl que está concentrada a maior fatia de cidadãos luxemburgueses (79,6%), seguindo-se as de Useldange (78,7%) e Reckange-sur-Mess (78,3%). Já a capital do país é aquela que apresenta a menor taxa (29,2%).

Outro dos dados que salta à vista diz respeito à média de idades. Com 41,6 anos, os Luxemburgueses aparecem como os residentes mais velhos, já que a média de idades dos estrangeiros é de 37. Os portugueses, por exemplo, são os mais jovens (36,7 anos).

A 31 de janeiro deste ano, viviam no grão-ducado 313.771 cidadãos de nacionalidade luxemburguesa. Um em cada dez nasceram no estrangeiro. Em relação à população total, a taxa de luxemburgueses passou de 81,6% do total, em 1970, para 52,1%, em 2018.

Pelo menos 30.000 luxemburgueses vivem noutros Estados-membros da União Europeia, a maior parte dos quais – 17.452 – na Alemanha. Em, Portugal, por exemplo, vivem 166.

Redação Latina