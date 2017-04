Will.i.am divulga teledisco do single ‘Fiyah’

‘Fiyah’, o mais recente single de Will.i.am foi apresentado há três semanas mas só agora ganhou teledisco.

O rapper lançou a música durante uma atuação ao vivo no programa televisivo The Voice Uk, no dia 12 de março, e no passado domingo (02/04) foi a vez de lançar o teledisco, através das redes sociais.

‘Fiyah’ fará parte do próximo disco de Will.i.am, o quinto álbum de estúdio, depois de Willpower, editado em 2013.

Assista, a seguir, ao teledisco oficial de ‘Fiyah’ e recorde a performance de Will.i.am no The Voice UK na primeira apresentação do tema:

