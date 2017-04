O piloto português Tiago Monteiro (Honda), que cumpre a sexta época pela Honda, conquistou este sábado a ´pole position´ da primeira prova do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), realizada no circuito de Marraquexe, Marrocos. O piloto do Porto disse esperar uma vitória este domingo.

O campeonato é composto por 10 etapas e a quinta é em Portugal, em Vila Real, de 23 a 25 de junho, numa prova que venceu em 2016.

O campeonato de 2017 recupera as provas de Macau e de Monza.