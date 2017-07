Xavier Bettal nega atrasos no financiamento das bibliotecas públicas

O primeiro-ministro e ministro da Cultura, Xavier Bettel, nega que haja atrasos no financiamento das bibliotecas públicas do país.

A resposta surge após uma questão parlamentar do deputado Marco Schank (CSV) sobre alegados atrasos na atribuição das ajudas públicas às bibliotecas públicas, que afetariam o funcionamento das instituições.

O líder do Executivo rejeita a acusação, lembrando que “a lei não prevê um prazo para o pagamento das ajudas financeiras destinadas às bibliotecas públicas”, sublinhando que “não se pode portanto falar de atrasos no pagamento por parte do Estado”.

Xavier Bettel adianta também que não está prevista qualquer alteração à lei que rege a atribuição dos subsídios. Em contrapartida, o primeiro-ministro dá conta de uma “simplificação dos procedimentos internos no seio do Ministério da Cultura”, que foi posta em prática para “acelerar o processo de pagamento”.

As ajudas públicas destinadas às cinco bibliotecas públicas geridas pelas comunas para este ano rondam os 294 mil euros, montante que já foi atribuído. Já as seis bibliotecas geridas por associações vão beneficiar este ano de quase 219 mil euros. De acordo com o primeiro-ministro e ministro da Cultura, apenas uma primeira ‘tranche’ dessa verba já chegou às instituições em questão.

Redação Latina