Xavier Bettel distinguido hoje com título de “honoris causa” pela Sacred Heart University

O primeiro-ministro Xavier Bettel é distinguido hoje com o título de doutor “honoris causa”, atribuído pelo departamento luxemburguês da Sacred Heart University.

A cerimónia está marcada para as 18:00, na Philharmonie, e acontece no âmbito do 25° aniversário da instituição no Grão-Ducado.

A universidade norte-americana acolheu os primeiros estudantes no Luxemburgo em 1991, sendo a única instituição no país a oferecer um programa MBA (Master of Business Administration).

Mais de 500 estudantes de 45 nacionalidades passaram pelas salas da Sacred Heart ao longo das últimas duas décadas e meia.

Num balanço dos últimos 25 anos, a universidade destaca, também, os programas de intercâmbio entre os Estados Unidos e o Luxemburgo.

Redação Latina