Xavier Bettel envia condolências ao povo francês pelo homicídio de Mireille Knoll

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, enviou as suas condolências ao presidente francês, Emmanuel Macron, pelo homicídio de Mireille Knoll, uma sobrevivente do Holocausto.

Falando em nome do Governo e do povo luxemburguês, o líder do Executivo afirmou que “o crime cometido contra Knoll lembra-nos que devemos prosseguir a luta contra o anti-semitismo, racismo e todas as formas de discriminação”.

Na mesma missiva, enviada no dia em que milhares de pessoas saíram à rua, em Paris, para homenagear Mireille Knoll, Bettel manifestou ainda a sua solidariedade e compaixão com os familiares e próximos da vítima.

O corpo de Mireille Knoll, de 85 anos, uma sobrevivente das perseguições nazis em França durante a II Guerra Mundial, foi encontrado na sexta-feira no apartamento onde vivia sozinha, em Paris. O cadáver tinha sinais de ter sido apunhalada e queimada.

Redação Latina / Lusa