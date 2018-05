Xavier Bettel fala hoje na Arch Summit na LuxExpo

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, fala hoje na LuxExpo The Box, no âmbito da Arch Summit, uma cimeira dedicada à tecnologia e inovação.

O evento, que se apresenta como uma “concentração, sem precedentes, de inovadores e decisores executivos de todo o mundo”, tem um objetivo muito claro: facilitar o contacto entre startups e grandes empresas. A ideia é que daqui nasçam novas oportunidades no campo da inovação.

Depois de uma intervenção do ministro da Economia, Étienne Schneider, ontem, no dia de abertura da cimeira, hoje é a vez de o líder do Executivo subir ao palco. Marcada para as 15:00, a intervenção de Bettel será articulada em torno das razões que fazem do Luxemburgo um país propício ao desenvolvimento de startups.

Através da presença de responsáveis de gigantes tecnológicos como Amazon ou Google, o evento pretende promover o espírito empresarial. No final do dia de hoje, terão sido cerca de 130 os diretores-executivos, empresários e também políticos que passaram pelo palco da Arch Summit.

Para incentivar a inovação, o evento inclui três concursos para startups, aberto a todas áreas, da inteligência artificial à Internet of Things, passando pela cibersegurança ou ainda pela tecnologia financeira. No total, cerca de 180 startups concorrem a três prémios distintos, no valor de 250.000.

Um dos concursos está reservado a elas: as mulheres na tecnologia. Trata-se do Female Empowerment Award, promovido pela atriz norte-americana Whoopi Goldberg. O prémio, de 50.000 euros, distingue startups de todas as áreas criadas ou co-fundadas por mulheres ou que sejam ativas nas áreas da igualdade, educação, segurança ou saúde feminina.

Os nomes dos vencedores serão conhecidos ao longo do dia de hoje.

