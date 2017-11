Xavier Bettel felicita Paris, futura sede da Autoridade Bancária Europeia

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, felicitou a vizinha França por ter sido o país escolhido para acolher a sede da Autoridade Bancária Europeia, uma das agências que terá de sair do Reino Unido, quando o país abandonar o bloco europeu.

A decisão foi conhecida ontem, após uma votação em Bruxelas, na qual a cidade do Luxemburgo também era candidata para acolher a futura sede do regulador bancário do mercado único.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o líder do Executivo luxemburguês deseja “boa sorte aos franceses, aos parisienses e a Emmanuel Macron”, presidente do país vizinho, salientando ainda a amizade que existe entre o grão-ducado e a França.

Além da escolha quanto à futura sede da Autoridade Bancária, ficou também decidido que a a Agência do Medicamento – à qual o Porto era candidato – será transferida para a cidade holandesa de Amesterdão.

Redação Latina / Agência Lusa