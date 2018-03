Xavier Bettel hoje em Bruxelas para Conselho Europeu

Os líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, reúnem-se entre hoje e sexta-feira, em Bruxelas, na chamada “cimeira da primavera”, na qual participará também, como convidado, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

Tradicionalmente dedicada a assuntos económicos, a reunião abordará este ano diversos outros temas, entre os quais o envenenamento do ex-espião russo Sergueï Skripal.

Serão também contempladas reuniões noutros dois formatos: uma a 27, já sem a primeira-ministra britânica, Theresa May, para fazer um ponto da situação sobre as negociações para o ‘Brexit’, e outra a 19, os Estados-membros da zona euro, em nova “cimeira do euro” para prosseguir o debate sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária.

Redação Latina / Lusa