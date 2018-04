Xavier Bettel faz hoje discurso sobre o Estado da Nação

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, faz esta tarde o tradicional discurso sobre o Estado da Nação. Aquela que será a quinta declaração de Bettel sobre a política do Governo tem início marcado para as 14:30, na Câmara dos Deputados.

A sessão será transmitida em direto no site do Parlamento (www.chd.lu), com tradução para linguagem gestual. Nas tribunas da Câmara dos Deputados, que estarão abertas ao público, haverá tradução simultânea para francês.

Amanhã, às 08:30, serão apresentados o Programa de Estabilidade e Crescimenro (PSC) e o Programa Nacional de Reforma (PNR), pelos ministros das Finanças, Pierre Gramegna, e da Economia, Étienne Schneider.

Os debates parlamentares sobre estas três declarações arrancam na quarta-feira, depois das intervenções de Gramegna e Schneider, terminando na quinta-feira.

O discurso sobre o Estado da Nação é uma sessão anual, na qual o líder do Executivo faz uma análise da situação económica, social e financeira do país.

O quinto discurso de Xavier Bettel sobre a situação do país acontece a menos de meio ano das próximas eleições legislativas, marcadas para dia 14 de outubro.

