Xavier Bettel e Jean Asselborn abrem ministérios ao público por um dia

O Luxemburgo promove este sábado uma “Jornada Portas Abertas das Instituições”. Quer isto dizer que ministérios e outras administrações públicas vão estar abertas ao público, por um dia.

Ocasião, por exemplo, de descobrir como funciona o Parlamento, conhecer a sua história e os seus bastidores.

O mesmo acontece com o Ministério de Estado, onde trabalha o primeiro-ministro, Xavier Bettel, que promete – numa mensagem vídeo publicada no Facebook – receber presencialmente os visitantes, a partir das 11:00.

No caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o chefe da diplomacia luxemburguesa Jean Asselborn acolhe os visitantes entre as 10:00 e as 11:00, no seu escritório.

Mas, a “Jornada Portas Abertas das Instituições” decorre das 10:00 às 18:00 deste sábado.

A entrada nas diversas instituições é livre e não requer inscrição prévia, bastando aparecer no local a visitar.

Redação Latina