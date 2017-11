Xavier Bettel na Feira do Estudante

O Primeiro-ministro, Xavier Bettel e o Ministro adjunto do Ensino Superior, Marc Hansen, deslocam-se hoje à Feira do Estudante em Kirchberg.

A partir do slogan “go digital”, a 31ª edição do certame conta, este ano, com uma plataforma dedicada ao digital e à respetivas profissões mais procuradas, além de formações específicas.

A última edição do salão foi visitada por mais de 9.000 pessoas e registou a presença de expositores oriundos de 15 países.

A Feira do Estudante 2017 arrancou ontem e termina hoje, na LuxExpo, em Kirchberg.

Redação Latina