Xavier Bettel a partir de hoje na Assembleia-geral da ONU

O primeiro-ministro Xavier Bettel participa entre hoje e quinta-feira, em Nova Iorque, na 73.ª Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Enquanto chefe da delegação luxemburguesa, o líder do Executivo vai discursar durante o debate geral da assembleia.

À margem da sessão, Xavier Bettel vai participar na segunda edição do One Planet Summit, uma iniciativa que tem como objetivo acelerar a implementação do acordo de Paris, ao colocar a finança ao serviço da ação climática.

Organizada por Emmanuel Macron, presidente francês, António Guterres, secretário-geral da ONU, Jim Yong Kim, presidente do Banco Mundial, e Michael Bloomberg, enviado especial da ONU para a ação climática, esta cimeira vai juntar todos os dirigentes e decisores envolvidos na luta contra as alterações climáticas.

A agenda da deslocação do primeiro-ministro luxemburguês a Nova Iorque inclui ainda reuniões bilaterais com vários chefes de Estado e de Governo.

