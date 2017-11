Xavier Bettel reúne-se hoje em Lisboa com António Costa

A atualidade política europeia e internacional e as relações entre Portugal e Luxemburgo são discutidas hoje em Lisboa, num encontro entre o primeiro-ministro do grão-ducado, Xavier Bettel, e o seu homólogo português, António Costa.

Após a reunião no Palácio de São Bento, o líder do Executivo luxemburguês assiste à Web Summit, a mais importante cimeira tecnológica da Europa que atrai cerca de 60.000 participantes.

Bettel participa num debate sobre o impacto do quadro regulamentar sobre a inovação. A ocasião serve também para o primeiro-ministro dar conta das regras em vigor no Luxemburgo e do potencial do país em termos de inovação.

Xavier Bettel tem ainda agendado um encontro com membros da Câmara do Comércio, que marcam presença na Web Summit.

Redação Latina