Xavier Bettel reúne-se em Paris com o Emmanuel Macron

Foto: AFP

O Primeiro-ministro, Xavier Bettel, encontra-se esta quinta-feira, em Paris, com o Presidente francês Emmanuel Macron.

Trata-se da primeira reunião oficial entre os dois governantes desde a eleição de Macron a 7 de maio.

Xavier Bettel é recebido no Palácio do Eliseu para uma conversa com Emmanuel Macron, centrada nas “relações bilaterais entre França e Luxemburgo e nos dossiês que dominam a atualidade europeia”, segundo a curta nota a que a comunicação social teve acesso.

À margem deste encontro com Macron, Xavier Bettel tem agendada uma “reunião de trabalho” com o seu homólogo Edouard Philippe.

Redação Latina