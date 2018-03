Xavier Bettel reúne-se com Theresa May em Londres

O primeiro-ministro Xavier Bettel reúne-se esta quarta-feira, em Londres, com a primeira-ministra britânica Theresa May.

Segundo uma curta nota divulgada à imprensa, a reunião servirá para abordar “as relações bilaterais entre os dois países, bem como os grandes assuntos da atualidade europeia”.

À margem desta deslocação à capital britânica, Xavier Bettel irá encontrar-se com vários decisores económicos britânicos. Encontros que visam reforçar as relações económicas e financeiras entre o Reino Unido e o grão-ducado. Outros dos objetivos é ouvir o ponto de vista do setor privado sobre o ‘Brexit’.

Redação Latina