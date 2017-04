Xavier Bettel sugere segundo referendo no Reino Unido após negociações – BBC Radio 5

O primeiro-ministro Xavier Bettel sugere a realização de um segundo referendo no Reino Unido, depois de concluídas as negociações sobre a saída do país da União Europeia (UE).

Questionado pelos jornalistas da BBC Radio 5, sobre se espera que o Reino Unido organize uma segunda consulta pública, Xavier Bettel começou por fazer referência ao referendo de 2015 no Luxemburgo – no qual os eleitores chumbaram a abertura direito de voto aos estrangeiros nas legislativas –, sublinhando que depois dessa derrota não quer dar conselhos sobre a matéria.

Mesmo assim, o líder do Executivo deixou no ar a sugestão, questionando “porque não organizar um segundo referendo quando estiverem fechadas as negociações [sobre as condições da separação entre UE e Reino Unido]?”. Um referendo no qual, diz Bettel, se poderia voltar a questionar os britânicos sobre se ainda querem abandonar o bloco europeu.

Na entrevista, o primeiro-ministro luxemburguês disse também que, numa consulta pública, “o importante é dizer a verdade” e informar os eleitores sobre as verdadeiras consequências do ‘Brexit’.

Redação Latina