Xavier Bettel vítima de usurpação de identidade no Facebook

O roubo de identidade é um dos crimes mais comuns nas redes sociais, e afetou há alguns dias o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel.

Foi o próprio líder do Governo que denunciou o caso na sua página oficial no Facebook. Numa publicação, o primeiro-ministro declara-se “aborrecido” com a situação, apelando aos seus seguidores para não aderirem aos perfis falsos com o seu nome.

Na mesma nota, Xavier Bettel diz-se “preocupado”, uma vez que as duas contas falsas com o seu nome já tinham mais de 400 seguidores.

O primeiro-ministro pede aos utilizadores do Facebook para não aceitarem “convites” feitos em seu nome, uma vez que são perfis falsos.

Se receber convites duvidosos de personalidades públicas, o melhor é denunciá-los ao Facebook, para que sejam apagados pelos responsáveis da rede social.

Redação Latina