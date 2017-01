Xutos & Pontapés trazem novo tema “Alepo”

Tim descreve, através de publicação na página oficial dos Xutos & Pontapés, da seguinte forma:

«..Ainda muito pequena, Bana saiu do anonimato quando, com a ajuda da mãe e em inglês, começou a publicar na internet os efeitos da guerra e a destruição na zona em que vivia em Alepo, fortemente marcada pelos bombardeamentos e a escassez de bens essenciais.

Com relativa assiduidade, a criança relatava como o conflito destruía o bairro onde cresceu e como ia sendo o quotidiano sobressaltado da sua família, somando mais de 320 mil seguidores e a atenção de todo o mundo.» JN 19/12/2016

A letra foi composta com as frases do twitter que a Bana Alabed foi lá pondo. Surge encastrada num tema que andávamos a desenvolver, com um refrão que me invadiu os ouvidos como um grito.

Desde Março de 2016 que os Xutos têm vindo a trabalhar em temas novos. Escolhemos continuar o trabalho do “Puro”, com a mesma produção, com ambientes semelhantes, propícios a aprofundar a criatividade de cada um. Sem ter que inventar a roda.. talvez se venha a chamar “Duro” , esse novo CD, mas por enquanto e em jeito de prenda dos 38 anos, aqui fica “Alepo”.

(Foto: facebook)