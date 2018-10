A Sociedade Nacional de Circulação Automóvel vai-se instalar na nova zona de atividades “Fridhaff”, no norte do país, a partir de 2020.

O “Fridhaff” está situado no eixo principal rodoviário do norte do Luxemburgo.

O principal objetivo passa reunir naquele local todos os serviços relacionados com veículos, nomeadamente matrículas e cartas de condução.

